İdil Memi kimdir? İdil Memi nereli ve kaç yaşında?

İdil Memi, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bir Litre Gözyaşı isimli dizi ile geçen İdil Memi hakkında merak edilenler haberimizde... İdil Memi nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Güldane karakterini canlandıran İdil Memi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İdil Memi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İDİL MEMİ KİMDİR?

İdil Memi, 12 Mayıs 1990 yılında İstanbulda dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan İdil Memi, bugüne kadar birçok tiyatro, reklam, sinema ve dizi projelerinde yer almıştır.

Kendisi gibi tiyatrocu ve oyuncu olan Sabri Memi ile evli olan İdil Memi, televizyon dünyasına ilk olarak Bir Litre Gözyaşı dizisi ile adım atmıştır.

İdil Memi, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Güldane karakterine hayat vermektedir.

İdil Memi’nin rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Güvercin (Güldane) (TV Dizisi)

2019 – Recep İvedik 6 (Sinema Filmi)

2019 – Kardeş Çocukları (TV Dizisi)

2018 – Bir Litre Gözyaşı (TV Dizisi)