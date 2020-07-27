İğne İplik filminin konusu ne? İğne İplik filminin oyuncuları kimler?

Hindistan sinemasının (Bollywood) son zamanlardaki en iyi filmlerinden biri olan İğne İplik, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında olacak. Sıcacık bir başarı hikayesinin anlatıldığı İğne İplik filminin konusu kadar müzikleri de merak ediliyor. İşte İğne İplik filminin konusu, oyuncuları ve müzikleri…

Hint filmleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde büyük bir keyifle takip ediliyor. Kıpır kıpır müzikleri ile izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmesini sağlayan Hint filmlerinin birçok hayranı bulunuyor. Hint sinemasının son dönemlerdeki yüz aklarından biri olan İğne İplik filmi bu akşam TV’de ilk kez yayınlanıyor. Peki İğne İplik filminin konusu ne? İğne İplik filminde hangi oyuncular oynuyor? İşte detaylar…

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan’ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant