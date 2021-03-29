İhanet iddialarını yalanlayan Mert Fırat’tan eşine: Çok şükür birbirimizi bulduk

İş insanı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat ile 2018’de evlenen oyuncu Mert Fırat, eşinin 33. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı. Fırat şu ifadeleri kullandı:

* Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun, sağlıklı ve bir aradayız. Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan Mia’nın annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası. Babasının en yakın arkadaşı.

* Arkadaşlarının İdiloşu. Amcalarının göz bebeği, babannesinin kara gözlüsü. Dedesinin yoldaşı, annemin gözünden sakındığı, kardeşimin kardeş bellediği, herkesin 1 dakikada sevdiği, güvendiği, canım dert ortağım, eşim, yoldaşım, en iyi arkadaşım; Allah saklasın seni.

* Çok şükür birbirimizi bulduk, her geçen gün daha mutlu ve sağlıklı günlerimizde kızımızı sen gibi büyütelim. İyi ki doğdun…

İHANET İDDİALARI

Mert Fırat, sosyal medyada çıkan ‘ihanet’ iddiaları karşısında suskunluğunu bozmuştu. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan oyuncu, asılsız itham ve saldırılar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

* Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır

* Kamuoyuna saygıyla duyurulur.