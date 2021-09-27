İkinci defa baş başa görüntülenmeleri aşk dedikodularını güçlendirdi
Angelina Jolie ve The Weeknd ikinci kez aynı birlikte yemek yerken görülünce ikili hakkında çıkan aşk dedikoduları da güçlendi.
46 yaşındaki Angelina Jolie ve 31 yaşındaki The Weeknd, yemek yerken görüntülendiler. Restorana ayrı ayrı giren ikili, yemeğin ardından da birlikte çıktılar. Bu buluşma, çiftin ilk buluşması değildi. İki ay önce de bir araya gelen Jolie ve Weeknd, haklarında çıkan aşk dedikodularını da yeniden alevlendirmiş oldular.
Brad Pitt ile çocukların velayeti konusunda hâlâ sorun yaşayan Jolie, ortak velayet kararına itiraz etmiş ve çocuklarının mahkemede tanıklık etmesi için mücadele etmeye başlamıştı.
Henüz ikili tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.