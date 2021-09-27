İkinci defa baş başa görüntülenmeleri aşk dedikodularını güçlendirdi

Angelina Jolie ve The Weeknd ikinci kez aynı birlikte yemek yerken görülünce ikili hakkında çıkan aşk dedikoduları da güçlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

46 yaşındaki Angelina Jolie ve 31 yaşındaki The Weeknd, yemek yerken görüntülendiler. Restorana ayrı ayrı giren ikili, yemeğin ardından da birlikte çıktılar. Bu buluşma, çiftin ilk buluşması değildi. İki ay önce de bir araya gelen Jolie ve Weeknd, haklarında çıkan aşk dedikodularını da yeniden alevlendirmiş oldular.

Brad Pitt ile çocukların velayeti konusunda hâlâ sorun yaşayan Jolie, ortak velayet kararına itiraz etmiş ve çocuklarının mahkemede tanıklık etmesi için mücadele etmeye başlamıştı.

Henüz ikili tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir Angelina Jolie, eski eşiyle oğlunu tanıştırdı

İlginizi Çekebilir Angelina Jolie ve Brad Pitt, 164 milyon dolarlık Fransız şatosu için karşı karşıya