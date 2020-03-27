İkinci Şans filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Matematik öğretmeni olan Yasemin, ile Cemal Et restoranın sahibi Cemal’in yollarının keşişmesi zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Yıllar sonra ünlü ikili Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay´ı yeniden bir aynı proje de yer aldığı İkinci Şans sinemalarda yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirmişti. Peki İkinci Şans konusu ne ve oyuncuları kimler?

Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın rol aldığı İkinci Şans birbirinden taban tabana zıt iki yalnız insanın yollarının kesişmesini konu alıyor. Peki İkinci Şans konusu ne ve oyuncuları kimler?

İKİNCİ ŞANS KONUSU

Birbirinden taban tabana zıt iki yalnız insanın yolları kesişir. Biri matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın, Yasemin, diğeri Cemal Et restoranın sahibi karizmatik gurme, Cemal.

Cemal ele avuca sığmaz, dışa dönük, gamsız, geçmişinden kurtulmaya çalışan bir adamdır. Yasemin ise geçmişte yaptıgı yanlış bir seçimin yaralarını sarmaya çalışan, kalın kabukları olan, yaşayacağı her şeyi matematiksel hesaplar yaparak kararlaştıran, ürkek, korumacı bir kadındır.

Normal hayatta birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak bu iki kişinin karşılaşması önce kavgalarla başlayıp sonra aşka dönüşüp sonra da bizi hüzne boğacaktır.

İkilinin ortak yanı her ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğudur. Her ikisinin de derinlerine indiğimizde bunun kolay bir aşk olmayacağını görürüz.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI

İkinci Şans filmi oyuncu kadrosunda: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi, Füsun Erbulak yer alıyor.