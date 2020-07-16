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İlker Kaleli, aksanlı İngilizcesi ile kendine hayran bıraktı
İlker Kaleli, aksanlı İngilizcesi ile kendine hayran bıraktı
Öğretmen ve Baraj dizilerinin başrol oyuncuları, düzenlenen bir oturuma katıldı ve NATPE V-Front programında dizide canlandırdıkları karakterler hakkında bilgi verdi. Ne var ki Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli'nin aksanlı İngilizce'si gündeme damga vurdu...
Magazin 16 Temmuz 2020 - 10:49

Medyapım ‘NATPE V-Front’ ile Öğretmen ve Baraj adlı drama projelerini anlattığı bir oturum düzenledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen panelde bu iki dizi yurtdışındaki alıcılara tanıtıldı. Öğretmen dizisinden İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu, Baraj dizisinden ise Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük dizilerde hayat verdikleri karakterleriyle ve dizileriyle ilgili bilgiler paylaştı.
İlker Kaleli de karakterini anlatmak için söz aldığında herkesi şaşkına çevirdi. Akıcı ve aksanlı İngilizcesi ile kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Altı dil bilen ve altısını da aksanlı konuşan Kaleli Twitter’da TT listesine girdi…