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Iman Casablanca kimdir? Iman Casablanca nereli ve kaç yaşında?
Iman Casablanca kimdir? Iman Casablanca nereli ve kaç yaşında?
Iman Casablanca, 1999 doğumludur. Best Model Of The World yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca hakkında merak edilenler haberimizde... Iman Casablanca nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Eylül 2019 - 16:56

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Leyla karakterini canlandıran Iman Casablanca hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Iman Casablanca kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

IMAN CASABLANCA KİMDİR?

Iman Casablanca, 1999 yılında Fas'ta dünyaya geldi. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Beş kardeşi olan Iman Casablanca, Fransızca öğretmeni bir anne ve komiser bir babanın kızı. 2018 yılında “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takmıştır.

Iman Casablanca, Instagram hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Leyla karakterine hayat vermektedir. Iman Casablanca, 1.75 metre boyunda ve 50 kilodur.

Iman Casablanca’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Leyla) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 17:03 - 11.09.2019
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