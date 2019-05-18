Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? sorusunun yanıtı. Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yine bir soru ile izleyicilerin merakını uyandırdı. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor.

Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir?

Cevap: A) Sicilya

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL