Türkiye’ye gelen şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

Yeni şarkısının promosyon çalışması için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı.

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Yolların kapanması nedeniyle Çorlu’da kalan şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul’da bazı TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında “Bu fotoğrafta İstanbul’da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye’de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum” dedi. (İHA)

