Instagram, Victoria Beckham’ın paylaşımını sildi

Ünlü tasarımcı Victoria Beckham, yeni tasarımını sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşım müstehcenlik içerdiği için Instagram tarafından yayından kaldırıldı.

Ünlü tasarımcı Victoria Beckham, Londra Moda Haftası’nda sergileyeceği yeni koleksiyonunun hazırlık görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

Videoda çıplak bir modelin Beckham’ın yeni tasarımlarından birisini sergilediği görüldü.

Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçi, tasarım ile ilgili yorum yaptı. Bir kısmı ise paylaşımı müstehcen bulduğunu belirterek, şikayet oluşturdu.

OĞLUNDAN ANNESİNE DESTEK

Tüm bunların ardından söz konusu gönderi Instagram tarafından yayından kaldırıldı.

Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn ise yaşanılanların ardından annesine destek verdi.