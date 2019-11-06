İrem Derici: Osuruk kokuna bile aşığım

Pek çok ünlü isim gibi köpeğinin üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ona bolca yer veren İrem Derici, bu defa köpeği RudeBoy’a olan duygularını en samimi şekilde satırlara döktü. Köpeği uyurken çektiği bir kareyi Instagram hesabı üzerinden payaşan şarkıcı altına da son derece samimi ifadeler içeren şu metni yazdı:

“Sanırım seni her şeyden daha çok seviyorum benim siyah beyaz Milka ineğim! RudeBoy… 20 dakika bile evden uzak olsam döndüğümde beni deliler gibi mutlu karşılamana aşığım. Konser dönüşlerimde bana 10-15 dakika trip atmana, AMA OĞLUM SANA YAŞ MAMA PARASI KAZANDIIIM diye seni kucağıma aldığımda suratımı gözümü salya yapmana aşığım. Yanaklarımı yastık olarak kullanmana, uykunda titremeye başladığında göbüşüne elimi koyup “Geçti aşkım, kabus gördün” dedikten sonra iç çekmene aşığım. Göt kadar boyuna bakmadan kapıda en ufak bi' tıkırtı olduğunda VÖVÖVÖVÖ diye efelenip kapıya koşmana aşığım. Geçecek dediler ama hala geçmedi ya… 3 estetiğimin acısını solda sıfır bırakan o keskin osuruk kokuna bile aşığım. Benim kayıtsız şartsız sevdiceğim!”