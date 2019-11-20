İrem Derici saplantılı hayranından korkup ailesinin yanına yerleşti

İrem Derici, kendisine sürekli mesaj atarak rahatsız eden saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti. Sapığı hakkında savcılığa şikayette bulunan Derici yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı ve oturduğu evden taşındı...

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin başı, bir süredir saplantılı hayranıyla dertte. Hatırlarsanız Erol K. isimli şahıs 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında, Derici’ye, “Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım” gibi mesajlar göndermiş, ağustos ayında ise şarkıcının evine gitmişti.

İrem Derici de yaşananlardan sonra şahıs hakkında savcılığa şikayette bulunmuş, sapık gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici’nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Erol K.’nın serbest kalmasından sonra, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan İrem Derici’nin, oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleştiği iddia ediliyor. Saplantılı hayranından korkan Derici, çareyi oturduğu evden taşınıp, ailesinin yanına taşınmakta bulmuş.