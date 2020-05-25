İrem Derici şarkıcılığı bırakma şartını açıkladı

İrem Derici, 10 milyon TL'si olsa şarkıcılığı bırakacağını belirterek, "İnsanlar beni çok yordu çünkü" dedi.

2. Sayfa programına konuşan İrem Derici, kendisini sarışın olarak daha çok sevdiğini belirten Derici, karşı cinste ise esmer sevdiğini söyledi.

“Zengin mi, fakir mi?” sorusuna cevap veren Derici, “Hiç öyle bir ayrım yapmadı. Hiç düşünmedim. Kelle avcısı değilim. Sırf parası var diye biriyle olamam. Beni parayla kandıramazsınız beyler!” cevabını verdi.

‘HİÇBİR MESAJIMIN İFŞASINDAN UTANMAM’

“En iyi yürüme yöntemi ise DM (Direkt mesaj)” diyen Derici, “Hangi mesajın ifşa olsa utanırsın?” sorusuna “Hiçbiri. Utanılacak bir şey yazmam. Bill Gates mi, Brad Pitt mi? Bill Gates zeki tamam ama her açıdan Brad Pitt!” açıklamasını yaptı.

Şarkıcı, “10 milyon liram olsa kaç günde nereye harcarsın?” sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi: “Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü.”