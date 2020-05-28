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İrem Derici’den Seren Serengil ve Bircan Bali’ye mesaj; ‘Adliyeler açıldı’
İrem Derici’den Seren Serengil ve Bircan Bali’ye mesaj; ‘Adliyeler açıldı’
Seren Serengil ve Bircan Bali ile kavgalı olan İrem Derici, yasaklar kalkar kalkmaz adliyeye başvuruda bulundu. Derici yaptığı suç duyurusunu hesabından paylaştı...
Magazin 28 Mayıs 2020 - 09:11

Bir süredir Seren Serengil ve Bircan Bali ile kavgalı olan İrem Derici, dün akşam sosyal medya hesabından ‘Adliyeler açıldı’ notuyla, mahkeme kararını paylaştı. Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak. Serengil ve Bali’ye karşı önleyici tedbir kararı aldıran ünlü şarkıcıya Serengil’den cevap gecikmedi…
Ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatan Serengil şöyle dedi: “Hülya, zirveye çıktıkça uğraşanın aşağı çekmek isteyenin çok olacak ama sen konsantreni bozma. Ben bir laf atardım bin lapin atlardı, ben kazanırdım, onlar konuşurdu demisti… Her lafının altına imzamı atıyorum, izindeyim” dedi.

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