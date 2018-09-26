İrem Derici’nin kedisi evde kaybolunca…

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından kedisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Yoğun konser maratonu dışında kalan zamanlarını evinde geçiren ve zaman zaman da evinden paylaşımlarda bulunan İrem Derici, takipçilerine evinden ulaştırdığı fotoğraflarda ağırlığı kedisine veriyor. Onunla geçirdiği keyifli vakitlere dair video ve fotoğraflar paylaşan İrem Derici, bu defa evinde kaybolan kedisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Banyo dolabına saklanan ve iki saat boyunca ortalarda görünmeyen kedisinin yaşattıklarını hesabından paylaşan Derici şunları yazdı:

“Kalp krizi geçirirsem sebebi bu kıl yumağı… Kaşla göz arasında dolaba girmiş, 2 saattir hasta halimle feryat figan evde bunu arıyorum. Yok bu hafta sana yaş mama, eşek!”