Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İrem Derici’ye çirkin yorum: Olgunlaşamadı, ya küfür ya hakaret eder
İrem Derici’ye çirkin yorum: Olgunlaşamadı, ya küfür ya hakaret eder
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden arabasında şarkı dinlerken çektiği bir videoyu paylaştı. Fonda çalmakta olan müziğe eşlik eden Derici, bu paylaşımı 'Kafamın İçi' notuyla yaptı.
Magazin 20 Şubat 2020 - 07:42

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve renkli kişiliğini bu paylaşımları üzerinden göstermekten geri durmayan İrem Derici bu defa şarkı dinlerken çektiği bir videoyu paylaştı. ‘Kafamın İçi’ notuyla paylaştığı videoda son derece keyifli olduğu görülen Derici, bu paylaşımı üzerinden kendisine yapılan “Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki? Olgunlaşamadı… ya küfür eder ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok” yorumuna kayıtsız kalmadı.

Yaptığı paylaşıma gelen yorumları takip eden Derici, kendisi hakkındaki bu eleştirel ifadelere: “İyi ki yok” yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERİrem Derici: 10 gündür at gibi koşturmaktan
Etiketler