İrem Derici’ye çirkin yorum: Olgunlaşamadı, ya küfür ya hakaret eder

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden arabasında şarkı dinlerken çektiği bir videoyu paylaştı. Fonda çalmakta olan müziğe eşlik eden Derici, bu paylaşımı 'Kafamın İçi' notuyla yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve renkli kişiliğini bu paylaşımları üzerinden göstermekten geri durmayan İrem Derici bu defa şarkı dinlerken çektiği bir videoyu paylaştı. ‘Kafamın İçi’ notuyla paylaştığı videoda son derece keyifli olduğu görülen Derici, bu paylaşımı üzerinden kendisine yapılan “Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki? Olgunlaşamadı… ya küfür eder ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok” yorumuna kayıtsız kalmadı.

Yaptığı paylaşıma gelen yorumları takip eden Derici, kendisi hakkındaki bu eleştirel ifadelere: “İyi ki yok” yanıtını verdi.