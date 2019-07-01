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İrem Sak: Bedelini ödedik…
İrem Sak: Bedelini ödedik…
Geçtiğimiz haftalarda çıktığı tekne turunda çekilmiş mayolu bir pozuyla yaz sezonunu açan oyuncu İrem Sak'tan birbirinden güzel yaz kareleri gelmeye devam ediyor.
Magazin 1 Temmuz 2019 - 07:42

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncularından İrem Sak, her ne kadar bir süredir ekranlardan uzak olsa da aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor. Güzelliği ve esprili paylaşımlarıyla beğeni toplayan Sak, şimdilerde Bodrum’da sürdürdüğü tatilinden yeni bir kare paylaştı. Havuzun içinde çekilmiş fotoğrafına; “Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana” notunu düşen Sak, bu karesine 40 bine yakın beğeni aldı.

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