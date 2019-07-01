İrem Sak: Bedelini ödedik…

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncularından İrem Sak, her ne kadar bir süredir ekranlardan uzak olsa da aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor. Güzelliği ve esprili paylaşımlarıyla beğeni toplayan Sak, şimdilerde Bodrum’da sürdürdüğü tatilinden yeni bir kare paylaştı. Havuzun içinde çekilmiş fotoğrafına; “Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana” notunu düşen Sak, bu karesine 40 bine yakın beğeni aldı.