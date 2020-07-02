İrem Sak: Bikini, mayo astığım yere..

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sonrasında bu yeni sisteme ne kadar kısa sürede alıştığımızı oyuncu İrem Sak, yaptığı paylaşımla gösterdi.

Salgından korunabilmek amacıyla maskenin zorunlu hale gelmesiyle birlikte sokağa çıkarken mutlaka maskemizi takıyoruz.

Oyuncu İrem Sak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündelik hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen maskelerin varlıklarına nasıl da kısa sürede alıştığımızı gösterdi.

Banyosunda çektiği bir kareyi takipçilerine ulaştıran Sak, banyo musluğunun üzerine asılmış maskeleri fotoğrafladı ve üzerine de “Ben bikini mayo astığım yere çok normalmiş gibi maske mi astım az önce? Bebek şampuanı ile yıkıyorum çok güzel kokuyor takınca” notunu düştü.