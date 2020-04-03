İrem Sak, “Göğüs var yanlardan fışkırıyor”

İbrahim Selim ile Bu Gece programı bu sefer evden yapıldı. Selim’in konuğu ise güzel oyuncu İrem Sak idi. Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak herkesi güldürdü.

“ÜÇ TANE BURUN AMELİYATI GEÇİRDİM”

Sak estetikle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: “Burum ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere… İlk ameliyatımdan sonra abimle çarpıştık ve tekrar ameliyat oldum. Ama sonuç iyi bence. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi. Burnumun içindeki sıkıntı sesimi etkiliyordu biraz da estetik anlamında düşündüm. Belki bir gün eski burnumu paylaşırım.

“GÖĞÜS VAR FIŞKIRIYOR”

Sak “Seksi görünmeyi seviyor musun” sorusuna ise “Tabii ki seviyorum” dedi. Sak açıklamasının devamında “Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey” dedi.

