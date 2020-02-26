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Irina Shayk Twerk yapmaya doymadı, 3 gün 3 gece
Irina Shayk Twerk yapmaya doymadı, 3 gün 3 gece
Bradley Cooper ile birlikte olduğu dönemde ara ara defilelerde boy gösteren, son dönemde ise podyumlara hızlı dönüş yapan Iriha Shayk, Burberry ve Versace defilelerinin ardından düzenlenen partide ve son olarak da Vogue Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful'un doğum günündeki 'Twerk' performansı ile dikkat çekti.
Magazin 26 Şubat 2020 - 11:10

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, bir hafta içinde yaptığı üç ‘Twerk’ dansı ile gündem oldu. Önce Burberry defilesinin ardından düzenlenen partide siyahilerle birlikte dans eden Shayk, bu hafta ise Versace partisindeki ve Vogue Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful’un doğum günündeki ‘Twerk’ performansı ile dikkat çekti.

Ünlü model Adut Akech ile yaptıkları dans ile sosyal medyanın gündemine düşen Shayk seksi Twerk dansı ile şaşkınlık yarattı. Onu bu halde eğlenirken gören takipçileri ise ‘Twerk yapmaya doyamadı’ gibi yorumlar yaptı…

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Son güncelleme: 11:23 - 26.02.2020
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