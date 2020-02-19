Irmak Ünal vites büyüttü!

İki çocuk annesi oyuncu Irmak Ünal, etkileyici fiziği ile yaz aylarında bikini giyerken en rahat eden isimlerden biri… Yaz aylarında böylesine özgüven dolu bir şekilde gezebilmek için yoğun bir şekilde spor yapan ve bu sayede gerçekten kaslı bir görüntüye kavuşan Irmak Ünal, yaptığı paylaşımlarla ne kadar profesyonel bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Pek çok ünlü ismin, Instagram hesabının hikaye bölümünden spor salonunda çalışma yaparken görüldüğü anları paylaştığına tanıklık ediyoruz.

Ancak bu isimler arasında gerçekten yoğun bir şekilde antrenman yapan ve bunun dozunu her geçen gün artıran isimler bir elin parmaklarını geçmiyor. Irmak Ünal da bu isimlerden biri… Fiziğini korumak adına yoğun bir efor harcayan Ünal, yaptığı son paylaşımda elindeki ağırlıklarla çalışırken görülüyor. Irmak Ünal bu çalışma görüntülerinin üzerine ‘Kolay görünüyor mu?’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.