Işın Karaca’nın eski eşleri arasında gerilim! Sedat Doğan’dan Tuğrul Odabaş’a tehdit

Işın Karaca'nın evliliğini sonlandırdığı Tuğrul Odabaş'ın Mia ile paylaşımı krize neden oldu. Karaca'nın ilk eşi olan Sedat Doğan, kızı Mia ile ilgili paylaşıma dair Odabaş'ı tehdit etti ve "Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın" dedi.

Işın Karaca ile 3 yıllık evliliği sona eren Tuğrul Odabaş, Karaca’nın Sedat Doğan ile evliliğinden doğan Mia ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Mia ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Odabaş, ““Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyadaki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene hiçbir şeyi sevemiyorsun, ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor, ya gözlerin sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun! Sokakta gördüğünüz kediyi, Dedikoducu teyzeyi, Evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbeyi kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin… SENİ SEVİYORUM KIZIM, Mia Büyükkaraca” notunu yazmıştı.

‘KIZIMIN FOTOĞRAFIYLA ŞOV YAPAMAZSIN’

Mia’nın babası Sedat Doğan, bu paylaşım üzerine bir açıklama yaptı ve Tuğrul Odabaş’ı tehdit etti. Karaca’nın ilk eşi Doğan, “Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram'da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol” dedi.

‘MAKSADI SEVGİ OLANIN KAVGASI DA YOKTUR’

Doğan’ın bu açıklamasına Odabaş ise Instagram’da paylaştığı bir yazı ile karşılık verdi ve “Her güzel şeyin bir sonu vardır ama sevginin sonu yoktur. Maksadı sevgi olanın kavgası da yoktur” açıklamasını yaptı.