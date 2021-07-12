Işın Karaca’yı yıkan haber: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

Dün akşam Urla ilçesindeki Akkum Plajı’nda meydana gelen olay şöyle gelişti:

Serinlemek için arkadaşlarıyla plaja giden Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker’in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü.

Hamdullah Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Peker, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Hamdullah Peker’in elektrikçi dükkanında çalıştığı ve izin gününde tatile gittiği öğrenildi.

IŞIN KARACA: GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR

Ailesiyle olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabı üzerinden “Bugün ailemle bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası… Allah’ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor” yorumunu yaptı. (DHA)

