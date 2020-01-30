İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci boşandı
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada ‘Çalar Saat’ isimli programın sunucusu İsmail Küçükkaya ile Eda Demirci çiftinin anlaşmalı olarak evliliklerine nokta koyduğu öğrenildi.
DÖRT SENE EVLİ KALDILAR
İsmail Küçükkaya, görsel sanatlar öğretmeni eşi Eda Demirci ile 9 Temmuz 2016 tarihinde evlenmişti.
TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMİŞTİ
Medyaradar’ın haberine göre, davayı açan Eda Küçükkaya, eşi İsmail Küçükkaya’dan 1 milyon 200 bin lira tazminat ile birlikte aylık 15 bin lira nafaka istiyordu.