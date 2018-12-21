İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Esma ile Süreyya yüzleşiyor! (İstanbullu Gelin 67. son bölüm izle)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 67. son bölümünde; Esma’nın hastalığı Garip ile ayrılık getiriyor. Garip bu ayrılığa katlanmayıp kendine yeni bir yol çizmeyi düşünüyor. Nurgün’ün Esma Sultan’ın hastalığını öğrenmesiyle dengeler tekrar değişiyor. Ayrıca Adem ile Güneş arasında da yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm (68. bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 67. son bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin yeni sezon 67. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 67. bölümde; Esma ile Garip ayrılığı herkeste şok etkisi yaratıyor. Garip, ayrılık sonrası Amerika'ya gitme kararı alıyor. Adem, Güneş'e haksızlık yaptığını anlayıp ondan özür diliyor. Ama Güneş ona gerçekten çok kızgın. Dilara ise Adem konusunda hala huzursuz. Ayrıca Nurgün, Esma'nın hasta olduğunu öğreniyor. İçinde tutamayıp bu durumu Süreyya ile paylaşıyor. Süreyya Esma ile yüzleşiyor. Esma ona dirense de Süreyya sevecenliği ile yanında olduğunu gösteriyor. Peki İstanbullu Gelin 67. son bölümde başka neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem psikoloğuna başından gelenleri anlatıyor. Fikret'ten söz açılıyor ve konuyu kapatıyor. Güneş'ten konuşmak istediğini söylüyor. Güneş'i nereye koyacağını bilmediğini söylüyor. Güneş'in onun için yaptıklarına akıl sır erdiremediğini anlatıyor. Psikolog Güneş ile kaybettiği döngüyü yeniden kurmaya çalıştığını söylüyor. İnsanların ona değer verdiğini anlatıyor. Adem ise insanların sonradan gittiğini söylüyor. Dilara ve Boranlar'dan söz ediyor. Psikolog Adem'in o ilişkileri nasıl bıraktığını hatırlamasını istiyor.

ADEM, GÜNEŞ'TEN ÖZÜR DİLİYOR

Güneş, Adem'in bu şekilde evden ayrılması yüzünden çok üzgün. Psikolg çıkışı Adem arıyor. Adem fizik tedavi merkezi aradığını ve onu önerdiklerini söylüyor. Espri ile Güneş'ten özür diliyor. Güneş mutlu oluyor ama burnundan da kıl aldırmıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

GARİP GİTMEYİ PLANLIYOR

Garip imza yetkilerini devretmek istiyor. Adem ve Fikret Garip'le konuşarak, dünden bugüne neyin değiştiğini sorguluyor. Garip ‘böyle uygun gördüm' diyerek konuyu geçiştiriyor. Salı günü Amerika'ya gideceğini söylüyor.

ESMA GARİP'İN GİDECEĞİNİ DUYUYOR

Esma Garip'in gideceğini öğreniyor. Faruk annesine ısrarla ayrılık sebebini soruyor. Ama Esma canının ne kadar yandığını saklayarak bu soruyu cevapsız bırakıyor. Kendini odasına attığında da odasına atıyor. Ağlayarak yıllar önce Garip'I kaybettiği o günleri hatırlıyor.

SÜREYYA ESMA'NIN HASTALIĞINI ÖĞRENİYOR

Esma ile Garip ayrılığına kimse akıl sır erdiremezken Nurgül gerçeği öğreniyor. Öğrendiği gerçekle baş edemeyip Esma'nın hasta olduğunu Süreyya'ya söylüyor. Esma Süreyya'dan çocuklarına söylememesini istiyor. Süreyya, Esma'ya güç verecek bir konuşma yapıyor.

GARİP İLE ESMA YENİDEN

Garip ile Esma bir kez daha karşılaşıyor. Garip ‘sen unutsan ne olur benim hafızam ikimize de yeter' diyor. Esma ağlayarak Garip'e sarılıyor.