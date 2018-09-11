İstanbullu Gelin’in gelişmelerle dolu yeni sezonu ne zaman? İşte beklenen İstanbullu Gelin tarihi…

İstanbullu Gelin için heyecan dorukta. İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz cevap bulmadı ancak yeni sezon tanıtımının gelmesi sebebiyle yeni sezona az kaldığı düşünülüyor. İstanbullu Gelin'in geçen sezon yeni bölümleri cuma günleri yayınlanıyordu, İstanbullu Gelin yeni sezonun en geç 28 Eylül Cuma günü ekranda olması bekleniyor.

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İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanında Süreyya'nın kızının söyledikleri, izleyenleri hem meraklandırdı hem de şaşkınlığa uğrattı. İstanbullu Gelin’in yeni sezonunu merakla bekleyen izleyiciler için 3. sezon tanıtım fragmanı ipucu oldu. Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin hakkında merak edilenler…

İSTANBULLU GELİN 3. SEZON FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Boranlar’ı zor günler bekliyor. Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

SÜREYYA VE FARUK'UN KIZI BELLİ OLDU

İstanbullu Gelin’in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV’nin sevilen dizisinide kadroya Ahsen Eroğlu katıldı.

Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz'ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin'de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.