İtalyan oyuncu Michele Morrone Türkiye’de

Geçen günlerde Türkiye'deki orman yangınları için paylaşımda bulunan İtalyan oyuncu Michele Morrone İstanbul'a geldi.

SOZCU.COM.TR

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‘365 Days’ filmindeki ‘Don Massimo Torricelli’ rolüyle yıldızı parlayan Michele Morrone’nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

İstanbul’a iş görüşmeleri için gelen Morrone, ardından kısa bir tatil yapacak.

“SABIRSIZLANIYORUM” DEMİŞTİ

30 yaşındaki oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında “Türkiye'de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum” demişti.

RABİA YAMAN’I TAKİBE ALMIŞTI

Michele Morrone, geçen sene bir dönem Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan modacı Rabia Yaman’ı Instagram'da takip etmeye başlamıştı.