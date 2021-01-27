İtalyan paparazziler görüntüledi! Can Yaman ile Diletta Leotta aşk sarhoşu

İtalya’nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile oyuncu Can Yaman’ın aşkı Türkiye’de olduğu kadar İtalya’da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

İİkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşımıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken ikili, önceki akşam yine paparazzilerin objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.

ÇİÇEKLER CAN’DAN

Geçen günlerde Diletta Leotta, bir demet çiçekle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Dergide yer alan bilgide Leotta’ya ulaşan çiçekleri Can Yaman’ın gönderdiği ifade edilmişti.

İtalya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, İtalya’da 10 bölüm sürecek ‘Sandokan’ dizisi anlaşma imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, ‘Sandokan’ dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro alacak.

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