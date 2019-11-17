Ivana ‘Yılın Moda İkonu’ seçildi

Gelin Damat Dergisi tarafından ikinci kez düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödül gecesi, Ece Erken ve Burak Törün sunuculuğunda İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir davetle gerçekleşti.

75 ayrı kategoride ödülün verildiği geceye iş, sanat, cemiyet dünyası ve basın yoğun ilgi gösterdi. Gecede, ‘Yılın Moda İkonu’ kategorisindeki ödüle Ivana Sert, layık görülürken kısa bir süre önce Hürriyet’teki işinden istifa eden Ayşe Arman da ‘Yılın Başarılı Kadını' kategorisindeki ödüle layık görüldü.

Derginin İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, “Bugün sektörün başarılı firmalarını ve isimlerini ağırlamaktan, başarılarından dolayı ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gece yanımızda olan , destek veren, Gelin Damat Ailesinde bulunan ve yeni katılan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.