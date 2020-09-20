İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yayın hayatına yeni başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisinde bu akşam Leyla ile Sarp arasında hem gergin hem de komik olaylar yaşandı. Nikah masasında terk edilen Leyla, Sarp’ın yeni düğünün organizasyonunda zor anlar yaşadı.

Melisa'nın Sarp'a ‘Nasıl saklarsın benden' diye çıkıştığı sahnenin, Leyla ile olduğunu sanıldı ancak işin doğrusu sonradan ortaya çıktı. Sarp'ın Leyla ile konuşmak için evine gittiği sahne ise bölümün en komik sahnelerinden biri oldu.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM FRAGMANI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE ÖNCEKİ BÖLÜM YAŞANANLAR

bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp. Evlenmek üzere olan ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa'nın hayatı karışıyor. Birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışıyor ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale geliyor.