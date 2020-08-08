İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu ve oyuncuları…

Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay’ın olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yakında STAR TV ekranlarında başlayacak olan dizide düğün organizasyonları yapan Leyla’nın hikayesi anlatılacak. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk fragmanı…

Ünlü oyuncuların kadrosunda olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. STAR TV'De yayınlanacak ve O3 Medya tarafından yapılan İyi Günde Kötü Günde dizisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Yönetmenliğini Barış Erçetin'nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil'in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinde, nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE İLK BÖLÜM FRAGMAN İZLE



İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

STAR TV'de ilk bölüm fragmanı dönmeye başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Yakın zamanda ilk bölümün yayınlanması bekleniyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI

Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Kay Allen ve Mehmet Ozan Dolunay’ın yer aldığı dizide, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimlerin yanı sıra Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.