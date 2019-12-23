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İz bırakmaya geliyorlar
İz bırakmaya geliyorlar
Yapımcılığını Barış Adem Arslan'ın ve Loft yapımın yaptığı yönetmen koltuğunda Tolga Savu ve Burçin Aydın'ın oturduğu 'İz Bırakanlar' dizisi oyuncuları iddialı bir çıkışta bulundu.
Magazin 23 Aralık 2019 - 10:20

Hafta içi Ana Haber öncesi yayınlanacak olan “İz Bırakanlar” dizisi oyuncuları geçtiğimiz akşam tanışma yemeğinde bir araya geldi. Oyuncu kadrosunda Levent Sülün, Buket Derelioğlu, Aylin Kabasakal,Yıldız Asyalı, Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı ve iddialı oyuncu kadrosuyla “İz Bırakanlar” dizi oyuncuları dizimizin adı gibi iz bırakmaya geliyoruz dediler.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz isimlerinde dahil olacağı konuşulurken,gecenin ilerleyen saatlerinde yeni yayınlanacak olan dizinin tanıtım fragmanını beraber izlediler.

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