Jada Pinkett Smith’ten yeni imaj

Jada Pinkett Smith, 50. doğum gününden önce kel olmaya karar verdiğini çünkü ‘bırakmak’ istediğini açıklarken tıraşlı kafasını ortaya çıkardı. 18 Eylül’de 50 yaşına girecek olan oyuncu, başını tıraş ettiği için artık kullandığı türbanların altında hiçbir şey olmadığını açıkladı.

Jada Smith, yeni imajını Instagram’da paylaşırken “Willow bana bunu yaptırdı çünkü bırakma zamanıydı AMA … 50’li yaşlarım ilahi bir şekilde aydınlanmak üzere” yazdı. Willow annesinin paylaşımı üzerine; “Sen ilahsın” diye yorum yazdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)’in paylaştığı bir gönderi

Geçmişte Jada’nın saçları dalgalı, kısa, omuz hizasında olmak üzere farklı şekillerde ve sarı, pembe, mavi olmak üzere pek çok renkte oldu.

Ayrıca Facebook’taki programda geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Smith, doksanlarda çok sık uyuşturucu kullandığını ve alkol aldığını söyledi.

Hatta Eddie Murphy ile birlikte rol aldığı Çatlak Profesör setinde kendinden geçtiğini bile itiraf etti.

“Yani her gün içen bir insan değildim. Hafta sonu partisi kızı gibiydim. Ama sonra bir olay yaşadım. Bu benim için de ufuk açıcı bir olaydı. Çatlak Profesör ile ilgili bir olay yaşadım: Bayıldım.”

Bu sırada Willow, annesi ona hikayeyi daha önce anlattığında şok olduğunu ama Gammy’nin bunu daha önce hiç duymadığını söyledi.