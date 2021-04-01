Willow ve Jada Smith, kadınlara cinsel olarak ilgi duyduklarını açıkladılar

Jada Pinkett Smith ve kızı Willow Smith kadınlara cinsel olarak ilgi duyduklarını açıkladılar.

Jada Pinkett Smith'in Facebook üzerinden yayınladığı Red Table Talk isimli programda üç nesilden kadın bir araya geldi ve cinselliği konuştular. Jada Pinkett Smith, annesi Adrienne Banfield-Norris (Gammy) ve Willow Smith'in bir araya geldiği Red Table Talk'ta konu cinsellik oldu.

İlişkiler ve seks üzerine hazırladığı ve Positively Gam ismini verdiği podcast serisi ile dikkatleri çeken Gammy, Red Table Talk'ın bu defaki konusunda kızını ve torununu yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz yıl eşi Will Smith ile çalkantılı bir süreçten geçen ve ilişkileri hakkında çıkan haberlerle gündeme oturan Jada Smith, programının son bölümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

JADA SMITH: “BİR KADINA AŞIK OLDUM”

“Henüz bir kadına aşık olduğumu düşünmüyorum, ancak daha önce kadınlara karşı çok güçlü hislerim olduğu için kesinlikle böyle bir şeyin gerçekleşebileceğini hissediyorum” diyen Willow Smith'in açıklamaları karşısında Gammy, bu konunun kendisini hiç ilgilendirmediğini belirtirken, Jada Smith ise birden fazla kez bir kadına aşık olduğunu itiraf ediyor.

Jada, kızının kiminle ilişki kurmayı seçerse seçsin onu destekleyeceğini de belirtiyor. Ve Willow’a, “Bir gün bir kadına aşık olduğunu görebiliyorum” diyor.

20 yaşındaki genç şarkıcı için ise bu, olasılık dışı değil. Kendisi için her şeyin seks ile ilgili olmadığını ifade eden Willow, aradaki o bağı keşfetmeye açık olduğunu söylüyor; “Kızlarla birlikteyken hissettiğin o anlayış, yumuşaklık benim için çok çekici.”

Willow Smith, ayrıca; pek çok yeni cinsel deneyime sahip olma eğiliminde olmadığını, bunun yerine duygusal bağlantıya çok fazla odaklandığını da vurguluyor.

1997'de Will Smith ile evlenen, 49 yaşındaki Jada Pinkett Smith, programda kendi karmaşık aşk hayatını ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Geçen yaz Will Smith ile bir ayrılık yaşadıklarını ve bu ayrılık esnasında August Alsina ile ilişki yaşadıklarını da itiraf ediyor.