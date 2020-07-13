Jada Smith, Will Smith’i August Alsina ile aldattığını itiraf etti!

Bunun üzerine 48 yaşındaki Jada Pinkett Smith, 28 yaşındaki şarkıcının iddialarını yalanladı. Ardından ise Jada, Facebook üzerinden yaptığı ‘Red Table Talk’ adlı programına eşi Will Smith’i davet etti ve gündeme oturan konuya açıklık getirdiler.

Pinkett programda Smith’i aldattığını itiraf etti. Ne var ki Alsina’nın bahsettiği gibi bir durum olmadığını da belirtti ve “Evliliğimizde zor zamanlar geçirdiğimiz ve evlerimizin ayrı olduğu dönem August Alsina ile bir gönül bağımız oldu” dedi. Ünlü oyuncu Will Smith ise hakkındaki ‘Smith’in onayıyla ilişki yaşadık’ iddiasını yalanladı. Smith daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı: “O dönem iki farklı yolculukta iki farklı kişiydik. Biz yolları 4.5 yıl önce ayrı yürümeyi tercih ettik. Onun mutluluğu onun sorumluluğundaydı ve benim mutluluğum da benim sorumluluğumdaydı. O dönem bireysel, içsel, özel ve ayrı sevinçler bulabilmeyi düşündük.” Çift halen evli ve iki çocukları var. Ama geleneksel bir evliliğe sahip olmadıklarının da altını çiziyorlar.