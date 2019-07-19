Jean Claude Van Damme’ı karşılarında görünce şoke oldular

Trafikte yapılan evrak uygulamasında vip aracın içerisinde Jean Claude Van Damme çıkınca herkes şok oldu. Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum’dan vazgeçemediğini yetkililerle paylaştı.

Jean Claude Van Damme akşam saatlerinde özel jeti ile Bodrum – Milas havalimanına iniş yaptı. Jean Claude Van Damme'ı alan vip araç ünlü aktörü oteline götürmek için yola çıktı. Tam o esnada Polis ekipleriyle beraber TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme'ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular. Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı.

(İHA)



