Jennifer Garner eski eşi Ben Affleck’e oldukça kızgın

Ünlü aktris Jennifer Garner'ın, 10 yaşındaki oğullarına araba kullandıran ve kaza yapmasına sebebiyet veren eski eşi Ben Affleck'e oldukça kızgın olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2005-2018 yılları arasında evli kalan oyuncular Jennifer Garner (50) ve Ben Affleck’in (49), bu evlilikten 3 çocukları bulunuyor. Çocukları sebebiyle aralarındaki iletişimi belirli bir seviyede tutan eski çiftin arası ise bir kaza yüzünden açılmışa benziyor.

Affleck, 10 yaşındaki oğlu Samuel’e, 26 Haziran’da, Los Angeles’ta, gözetimi altındayken Lamborghini arabasının direksiyonuna geçmesine izin verdi.

Samuel, 225.000 $’lık lüks aracı geri vitese takınca arabayı kaydırdı ve arabanın park halindeki bir BMW’ye çarpmasına neden oldu.

DEFALARCA ÖZÜR DİLEMİŞ

Hollywood Life’ta yer alan habere göre, Garner’a yakın bir kaynak, “Jen, Ben’in oğullarının sürmesine izin verdiğini öğrendiğinde mutlu değildi. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve işlerin çok kötü gidebileceğini biliyor, bu yüzden kimsenin yaralanmadığına şükretmiyor” dedi.

Kaynak, sözlerine “Jen, Ben’in de her şey için çok üzüldüğünü biliyor. Ben, bolca özür diledi ve ona ne kadar üzgün olduğunu söyledi. Jen ise, Ben ve Samuel’in tüm bu olanlardan bir ders çıkarmasını umuyor” diyerek devam etti.

Olay sırasında, Affleck’in şimdiki nişanlısı Jennifer Lopez’in de orada olduğu biliniyor. Ancak, Garner’ın Lopez’e karşı herhangi bir düşmanlık beslemediği ve suçlamadığı çünkü asıl sorumlunun Affleck olduğunu bildiği de not düşüldü.

İlginizi Çekebilir Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikinci kez nişanlandı

İlginizi Çekebilir Jennifer Garner, eski eşi ve Jennifer Lopez'in nişanı için konuştu