Jennifer Lopez: Hayal kırıklığına uğradık ama pes etmedik

Toplam servetleri 700 milyon doların üzerinde olan Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez'in, dünyanın en ünlü beyzbol takımlarından New York Metz'i satın almayı planları sekteye uğradı.

12 sezon boyunca New York Yankees takımında oynayan ve şimdi, geçmişte rakibi olan ünlü beyzbol takımı New York Metz'i, Lopez ile birlikte satın alma hazırlığı yapan Alex Rodriguez’in keyfi kaçtı.

Haklarında ortaya atılan New York Metz’i satın alacaklar haberleri hakkında yorumda bulunmasalar da attıkları adımlarla bu haberleri doğrulayan çiftten Jennifer Lopez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altı aydır sürdürdükleri satın alma sürecini sonlandıramadıklarını açıkladı.

Lopez satın alma sürecinin olumsuz sona erdiğini söyleyen bir metni paylaştı ve yaşadığı üzüntüyü şu satırlarla ifade etti:

“Alex ve ben çok hayal kırıklığına uğradık! Son 6 aydır babasının en sevdiği Major League Beyzbol takımını kendi zor parasıyla satın alan ilk kadın ve ilk azınlık çifti olma hayaliyle çok çalıştık. Hâlâ pes etmedik !”