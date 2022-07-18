Jennifer Lopez ve Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi, işte beklenen düğünden detaylar

Seneler sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi. Çiftin bu özel gününden detayları ise Jennifer Lopez paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 20 yıl gecikmeli olsa da nihayet mutlu sona ulaşmayı başardı. Çiftin bir araya gelmesi kadar düğün haberleri de hayranlarını sevindirdi.

Bu özel günden detayları ise Jennifer Lopez bir blog gönderisinde paylaştı.

Las Vegas’ta gerçekleşen düğünde Jennifer Lopez, biri eski bir filmden diğeri ise Zuhair Murad seçimi olmak üzere iki elbise giydi. Ben Affleck ise kendi dolabından bir ceket giydi.

Lopez, blog gönderisinde şu satırlara yer verdi:

“Hayal edebileceğiniz en iyi tanıklarla, eski bir filmden bir elbise ve Ben’in dolabından bir ceketle, küçük şapelde kendi yeminimizi okuduk ve birbirimize takacağımız yüzükleri verdik.

Uzun zaman önce kurduğumuz hayal, çok çok uzun bir zamandan sonra gerçeğe dönüştü.”

Lopez, bu özel günü için ünlü saç tasarımcısı Chris Appleton ile çalıştı ve tören için sade bir görünüm tercih etti.

Düğün, çiftin nişanlarını iptal etmelerinden yaklaşık 20 yıl sonra gerçekleşti. O zamanlar, medyanın yoğun ilgisi altında kalan çift, paparazzileri kandırmak için çeşitli yerlerde görünmeleri için yem gelinler kiralamışlardı. Bu sefer ise çift, samimi bir tören için çocuklarıyla birlikte kaçtı.

218 milyon takipçisi olan Lopez, düğünün ertesinde yataktan paylaştığı bir fotoğrafla evlendiklerini doğrularken, detaylar için de OnTheJLO isimli bloguna yönlendirdi. People’ın haberine göre, tören oldukça küçüktü ve Lopez’in çocukları ve annesi katıldı.

Jennifer Lopez, ayrıca Affleck’in soyadını alacak. Clark County Kayıt Bürosu, pop yıldızının adını ‘Jennifer Affleck’ olarak değiştireceğini gösteriyor. Ancak evlilik cüzdanı henüz dosyalanmadı. Clark County Clerk’s Office’e göre, evlilik görevlilerinin belgeyi dosyalama için ofislerine teslim etmeleri için 10 iş günü var.

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