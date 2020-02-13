Jim Carrey’nin gazeteciye verdiği cevap herkesi şoke etti

14 Şubat'ta vizyona girecek olan Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filmiyle dört yıl sonra ilk defa izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Jim Carrey, bir dergiye röportaj verdi. Gazetecinin "Ölmeden önce yapılacaklar listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?" diye sorunca verdiği cevap Carrey'nin sosyal medyada linç edilmesine yol açtı.

Uzun bir süredir beyaz perdeden uzak bir hayat yaşayan Jim Carrey, sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filmiyle, 4 yıl aradan sonra beyazperdeye çıkacak olan Jim Carrey, filmin vizyona girmeden hemen önce magazin gündemine damga vuracak bir harekette bulundu.

Film hakkında Heat dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen bir soruya sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açacak bir cevap verdi.

Charlotte Long adlı gazeteci Jim Carrey’e, “Filmde Sonic’in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı” diye sordu.

Jim Carrey ise kimsenin beklemediği bir şekilde soruyu, “Sadece sen kaldın” şeklinde cevapladı. Bu cevaptan sonra ikili gülüşerek, gazeteci Long, “Buna ne söyleyeceğimi bilemiyorum” dedi.

“SADECE KABUL ET”

Gazetecinin durumu profesyonel bir şekilde idare etmesinin ardından Carrey’nin yine bir hamleyle, “Sadece kabul et” demesiyle birlikte ünlü oyuncu sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya kullanıcılarından biri yaptığı yorumunda, “Jim Carrey’nin büyük bir hayranıydım ama bugün ona olan bütün saygımı kaybettim. Bu gerçekten kabul edilemez, umarım çıkıp özür diler. Ama Charlotte durumu çok iyi idare etti” dedi.

Jim Carrey’nin bu hareketi çoğu hayranını hayal kırıklığına uğrattı.

Gazeteci Charlotte Long ve Jim Carrey, konu hakkında henüz yorum yapmadı.

AKILLARA CAN YAMAN GELDİ

Carrey’nin bu ifadeleri akıllara Can Yaman’ı getirdi. Can Yaman da rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle ilgili verdiği bir röportajda, İspanyol bir muhabirle flört etmeye çalışması nedeniyle eleştirilmişti. Katıldığı bir televizyon programında da bir hayranının, “Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey söyler misin” sorusuna, “Arkada odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını vermişti.