Joaquin Phoenix kimdir? Oynadığı filmler ve hayatı…

Joaquin Phoenix 28 Ekim 1974 doğumludur ve Leaf Phoenix olarak da bilinir. Genç yaşta ölen aktör River Phoenix’in kardeşidir.

JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

Gladyatör filmindeki Commodus rolüyle iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line’da müzisyen Johnny Cash’i canlandırarak bir kez daha Oscar’a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için ‘bullshit’ yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix’in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar’a 4. kez aday olmuştur ve kazanmıştır.