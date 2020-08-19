Jurassic Park filmi kaç yılında çekilmiştir? Jurassic Park konusu ve oyuncuları…

Dünya sinemasının en sevilen seri filmlerinden olan Jurassic Park, bu akşam ekranlarda olacak. Ailecek izlenecek bu bilim kurgu-macera filminde dinozorlar tekrardan geri dönüyor. İşte Jurassic Park filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Usta yönetmen Steven Spielberg'in çektiği ve sinemanın en çok izlenen seri filmlerinden olan Jurassic Park, ilk kez 1993 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu. İşte Jurassic Park filmi ile ilgili tüm bilgiler…

JURASSIC PARK KONUSU

Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur. Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilim adamları son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar. Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır. Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur. İhtiyar Hammond, bir hafta sonunda Doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilim adamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar…

JURASSİC PARK OYUNCULARI

Sam Neill – Dr. Alan Grant

Laura Dern – Dr. Ellie Sattler

Jeff Goldblum – Dr. Ian Malcolm

Richard Attenborough – John Hammond

Bob Peck – Robert Muldoon

Martin Ferrero – Donald Gennaro

Joseph Mazzello – Tim Murphy

Ariana Richards – Lex Murphy

Samuel L. Jackson – Ray Arnold

BD Wong – Henry Wu

Wayne Knight – Dennis Nedry

Gerald R. Molen – Gerry Harding (Jerry Molen ile)

Miguel Sandoval – Juanito Rostagno

Cameron Thor – Lewis Dodgson