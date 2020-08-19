Jurassic Park filmi kaç yılında çekilmiştir? Jurassic Park konusu ve oyuncuları…

Usta yönetmen Steven Spielberg'in çektiği ve sinemanın en çok izlenen seri filmlerinden olan Jurassic Park, ilk kez 1993 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu. İşte Jurassic Park filmi ile ilgili tüm bilgiler…
JURASSIC PARK KONUSU
Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur. Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilim adamları son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar. Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır. Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur. İhtiyar Hammond, bir hafta sonunda Doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilim adamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar…
JURASSİC PARK OYUNCULARI
Sam Neill – Dr. Alan Grant
Laura Dern – Dr. Ellie Sattler
Jeff Goldblum – Dr. Ian Malcolm
Richard Attenborough – John Hammond
Bob Peck – Robert Muldoon
Martin Ferrero – Donald Gennaro
Joseph Mazzello – Tim Murphy
Ariana Richards – Lex Murphy
Samuel L. Jackson – Ray Arnold
BD Wong – Henry Wu
Wayne Knight – Dennis Nedry
Gerald R. Molen – Gerry Harding (Jerry Molen ile)
Miguel Sandoval – Juanito Rostagno
Cameron Thor – Lewis Dodgson