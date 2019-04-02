Justin Bieber’dan bebek şakası

Attıkları her adımla olay olan ikiliden Justin Bieber geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından uzunca bir paylaşımda bulunmuş ve ruh sağlığının pek de iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Kendisini dinlemek ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyen Bieber geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Eşi Hailey’in doktor kontrolü sırasında çekilmiş bir fotoğrafını ve ardından bir bebek ultrason görüntüsünü paylaşan Justin takipçilerine bebek müjdesi verdi hemen sonrasında ise aynı ultrason görüntüsüne bir yavru köpek fotoğrafı montajlayarak bebek haberinin 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı.



