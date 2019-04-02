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Justin Bieber’dan bebek şakası
Justin Bieber’dan bebek şakası
Geride bıraktığımız yılın ekim ayında evlendikleri ortaya çıkan model Hailey Baldwin ve şarkıcı Justin Bieber'dan 1 Nisan şakası...
Magazin 2 Nisan 2019 - 07:18

Attıkları her adımla olay olan ikiliden Justin Bieber geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından uzunca bir paylaşımda bulunmuş ve ruh sağlığının pek de iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Kendisini dinlemek ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyen Bieber geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Eşi Hailey’in doktor kontrolü sırasında çekilmiş bir fotoğrafını ve ardından bir bebek ultrason görüntüsünü paylaşan Justin takipçilerine bebek müjdesi verdi hemen sonrasında ise aynı ultrason görüntüsüne bir yavru köpek fotoğrafı montajlayarak bebek haberinin 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı.


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