Kaan Yıldırım Ulan İstanbul dizisine ucuz oyuncu olduğu için seçildiğini söyledi

Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, katıldığı bir programda Ulan İstanbul dizisi hakkında konuştu. Yıldırım "Dizide kadro çok iyiydi. Seçilince mutlu oldum. Meğer ucuz olduğum için beni seçmişler" dedi...

Hekimoğlu dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, İbrahim Selim’in programına katıldı. Programda ilginç açıklamalarda bulunan Yıldırım Ulan İstanbul dizisi hakkında konuştu. “O dizide, öyle bir role seçilince aşırı mutlu oldum” diyen Yıldırım şöyle devam etti: “Kadro çok iyiydi. Meğer ucuz cast’a ihtiyaçları varmış ve bütçeleri kısıtlıymış. Ucuz olduğum için beni seçmişler. Sistemi sonra anladım. Dizi bize bambaşka şeyler getirdi. İyi ki yapmışım.”

Yakışıklı oyuncu babalık hakkında da konuştu: “Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir.”