Kadın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nezir’in gözünü kan bürüyor! (Kadın 55. son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 55. son bölümde Sarp ve Bahar büyük bir çıkmazın içine giriyor. Dorukcum için tehlike büyüyor. Nezir Sarp'ın canını yakmaya bu kadar kararlı iken Bahar da Sarp da çaresizlik içinde kalıyor. Bu arada Suat yakalanıp dövülerek Sarp ve Nezir'in yanına getiriliyor. Ayrıca Kısmet, ağabeyini hapisten kurtarmak için çalışmalara başlıyor. Kadın yeni bölüm (56. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 55. Son Bölüm izleme linki…

Kadın 55. bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Nezir, Doruk’u bahçeye götürerek onunla bir oyun oynamak istediğini söylüyor. Dorukcum tüm masumiyeti ile Nezir’in arkadaşı olduğunu sanıyor. Sarp, sebep olduklarından dolayı kendinden nefret ediyor. Bahar belli etmemeye çalışsa da Sarp’a zarar gelmesinden çok korkuyor. Bu arada Kısmet, Arif’in Bahar’ı korumak istediğini öğreniyor ve düğümü çözmeye çok yaklaşıyor. Peki Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 56. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 55. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 55. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar içinde fırtınalar koparken çocuklarına da bir şey belli etmemeye çalışıyor.Nisan her şeyin farkında ve bir an önce oradan gitmek istiyor. Doruk nerede olduğunun farkında olmasa da o da artık Nezir’in evinde durmak istemiyor. Gözünü kan bürüyen Nezir ise, Doruk’u annesinin yanından aldırıyor. Bahar oğlunun bahçeye çağrıldığını duyduğunda buna engel olmak istiyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Nisan, Nezir’in kötü bir insan olduğunu söylüyor ama Doruk, Nezir’in arkadaşı olduğunu söyleyerek onun yanına gitmek istiyor. Bahar oğlu için yapabileceği hiçbir şey olmamasından dolayı büyük bir yıkım yaşıyor. Doruk gidince Nisan, annesine babasını soruyor. Orada korktuklarını söyleyerek Sarp’a isyan ediyor.

NEZİR: SENİNLE BİR OYUN OYNAYALIM

Doruk Nezir ile bahçede buluşuyor. Nezir bulundukları yerin bir gül bahçesi olduğunu söylüyor. Doruk tüm saflığı ile Nezir ile arkadaş olduklarını sanıyor. Nezir bir oyun oynayacaklarını söyleyerek Doruk’un gözlerini bağlamak istiyor. Doruk ‘ne oyunu’ diyerek heyecanlanıyor. Köre oynayacaklarını zanneden Doruk daha da heyecanlanıyor ve Nezir’ ‘bayılırım körebeye’ diyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

KISMET BİLMECEYİ ÇÖZÜYOR

Arif, tüm suçları kabul etmişken kardeşinin avukatı olduğunu öğreniyor.. Olayı en ince detaylarına kadar inceleyen Kısmet, abisine atılan iftirayı çözene kadar bu işin peşini bırakmıyor. Kısmet ağabeyinin birini korumak istediğinin farkında ve ondan isim istiyor. Eğer bunu kim olduğunu öğrenirse bilmeceyi ona zarar vermeden çözebileceğini anlatıyor. Arif, Bahar’ın adını veriyor. Ona ve çocuklarına bir şey olmamasını tembihliyor. Pırıl’ın, Nezir’in oğlu ile nişan fotoğraflarına bakan Kısmet büyük düğümü çözmeye hazırlanıyor.

MÜNİR: GALİBA BÜYÜK OĞLUNU ÖLDÜRDÜLER

Münir ve Sarp’ın yanına neredeyse öldürülürcesine dövülmüş olan Suat da atılıyor. Münir telaşla başta tanımadığı Suat’ın yanına gidiyor. Sarp, Doruk’a bir şey olması durumu ile baş etmeye çalışıyor. li kolu bağlı olan Sarp, tüm olanların kendi suçu olduğunu düşündüğü için her geçen gün kendinden daha çok nefret ediyor. Suat her şeyden habersiz Münir’e olduğunu soruyor. Münir de ona ‘galiba büyük oğlunu öldürdüler’ diyor. Suat Sarp’ın nesi bu haberi büyük bir şaşkınlıkla karşılıyor.

BAHAR SARP İÇİN ENDİŞE EDİYOR

Bahar, kimseye belli etmemeye çalışsa da, Sarp'a bir zarar verilmesinden çok korkuyor. Hatta Bahar ve Pırıl yemek masasında Nezir’den kurtulmayı kafalarına koyuyor. İki kadınında eli masadaki bıçaklara gidiyor. Nezir ise Sarp’a zarar vermek için elinden geleni ardına koymuyor.