Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 67. son bölüm izle

Kadın 67. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Seray Kaya ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hatice'nin ölümünün ardından bütün aile onun yokluğuna alışmaya çalışmaktadır. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden diziseverler soruyor: Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 67. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Hatice'nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice'nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin'in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 67. SON BÖLÜM İZLE

Bahar'ın Şirin'in itirafından sonra Sarp'ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp'ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar'a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir.

Hatice'nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin'dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.

Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif'in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.

Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin'i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice'yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?