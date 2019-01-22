Kadın dizisinde Yeliz nasıl öldü? Yürekleri dağlayan o sahne…

Kadın dizisinde Yeliz nasıl öldü? Yürekleri dağlayan o sahne…

Kadın dizisi yılbaşı tatilinin ardından yeniden ekranlarda! Sarp'ın yıllardır ailesinden uzak kalmasına sebep olan Nezir hamlesini yaptı. Sarp da ailesini korumak için harekete geçti. Ve büyük bir felaket yaşandı.Dizinin son bölümünde "Kadın öldü!" sesi duyulmuştu. Ölen kişi belli oldu.

Kadın dizisinin yeni bölümünde Yeliz karakteri öldü. Bahar ve çocukları korumak isteyen Sarp eve geldi. Bahar'ı ve çocukları dışarı çıkardı. Onlar kurtulmayı başardı ama evde biri vuruldu. Arif'in şaşkın bakışları arasında yaşanan bunca olaydan sonra vurulanın kim olduğu görülmedi. Sadece Nezir'in adamlarından biri ‘kadın öldü' dedi. Ölen kişinin Yeliz olduğu ortaya çıktı.

YELİZ NASIL ÖLDÜ?

KADIN DİZİSİNDE YELİZ KİMDİR?

Yeliz Bahar'ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar'ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1983’te doğan Ayça Erturan ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. M.Ü. Radyo Televizyon Bölümü’nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar’da oyunculuk eğitimi aldı.

Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.

Ayça Erturan’ın Oynadığı Diziler

Kadın / Yeliz / 2017

Evli ve Öfkeli / Dilek / 2015

Yağmurdan Kaçarken / Lidya / 2013

Çok Güzel Hareketler Bunlar / Ayça / 2008-2010

Bir Demet Tiyatro / Ayça / 2006

Avrupa Yakası / Banu / 2004

Ayça Erturan’ın Oynadığı Filmler

4 Köşe / Emel / 2017

Çetin Ceviz (TV Filmi) / 2016

TAKIM: Mahalle Aşkına / 2015

Aşk Nerede / 2015

Bir Kurabiye Masalı (Kısa Film) / 2012

Çok Film Hareketler Bunlar / 2010

Neşeli Hayat / 2009