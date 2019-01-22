Kadın dizisinde Yeliz nasıl öldü? Yürekleri dağlayan o sahne…

Kadın dizisinin yeni bölümünde Yeliz karakteri öldü. Bahar ve çocukları korumak isteyen Sarp eve geldi. Bahar'ı ve çocukları dışarı çıkardı. Onlar kurtulmayı başardı ama evde biri vuruldu. Arif'in şaşkın bakışları arasında yaşanan bunca olaydan sonra vurulanın kim olduğu görülmedi. Sadece Nezir'in adamlarından biri ‘kadın öldü' dedi. Ölen kişinin Yeliz olduğu ortaya çıktı.
YELİZ NASIL ÖLDÜ?
KADIN DİZİSİNDE YELİZ KİMDİR?
Yeliz Bahar'ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar'ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.
AYÇA ERTURAN KİMDİR?
1983’te doğan Ayça Erturan ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. M.Ü. Radyo Televizyon Bölümü’nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar’da oyunculuk eğitimi aldı.
Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.
Ayça Erturan’ın Oynadığı Diziler
Kadın / Yeliz / 2017
Evli ve Öfkeli / Dilek / 2015
Yağmurdan Kaçarken / Lidya / 2013
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Ayça / 2008-2010
Bir Demet Tiyatro / Ayça / 2006
Avrupa Yakası / Banu / 2004
Ayça Erturan’ın Oynadığı Filmler
4 Köşe / Emel / 2017
Çetin Ceviz (TV Filmi) / 2016
TAKIM: Mahalle Aşkına / 2015
Aşk Nerede / 2015
Bir Kurabiye Masalı (Kısa Film) / 2012
Çok Film Hareketler Bunlar / 2010
Neşeli Hayat / 2009