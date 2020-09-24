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Kadir Doğulu’dan Neslican Tay filmi açıklaması
Kadir Doğulu’dan Neslican Tay filmi açıklaması
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün, Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmde rol almayacağını açıklayarak, "Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcı PR malzemesi olarak kullandı" dedi.
Magazin 24 Eylül 2020 - 15:12

Dün Neslihan Atagül’ün kanserle mücadelenin sembolü olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmde başrol oynayacağı gündeme gelmişti. Kadir Doğulu, yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı “Demir Kadın Neslican” filminde eşinin rol almayacağını açıkladı.

‘Magazin Hattı’na konuşan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün bu konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtti.

“ADI PR İÇİN KULLANILDI”

Doğulu, şunları söyledi:

* Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz.

* Neslican’ın acısı çok taze. Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var.

“KAYBEDERSEM BİLE SAVAŞARAK KAYBEDECEĞİM”

21 yaşında üç kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da “Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim” diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican geçen yıl hayatını kaybetmişti.

Neslican Tay

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Son güncelleme: 15:19 - 24.09.2020