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Kanye West, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Tam adı Kanye Omari West olan ünlü şarkıcı, adını Ye olarak değiştirmek istiyor.

Sozcu.com.tr
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Kanye West, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Son zamanlarda Kim Kardashian ile olan ayrılık haberleriyle ve yeni ilişkisiyle sık sık gündeme gelen rapçi, şimdilerde üç yıldır istediği bir değişiklik için uğraşıyor.
West 2018 yılında attığı bir tweet’te adını Ye olarak değiştirmek istediğini belirtmişti: “Resmi olarak Kanye west olarak bilinsem de ben Ye’yim.”
Ünlü rapçi bu isteğini gerçekleştirmek için yasal olarak da adımlar atmaya başladı.

Kanye’nin North, Saint, Chicago ve Psalm isimlerinde dört çocuğu var. West, ismini değiştirmesi halinde artık ailesiyle aynı soyadına sahip olamayacak.

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