Kanye West, Drake ve Kim Kardashian ilişkisi ile ilgili konuştu

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Kanye West, 'Drake ve Kim ilişki yaşıyor' iddialarının ardından ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

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Müzik dışında uzun bir süredir moda dünyasına kazandırdığı tasarımlarla adından söz ettiren Kanye West, konuşmaktan çekinmeyen ve hatta ne düşünüyorsa direkt söyleyen biri. Keza Trump ile olan diyaloglarına baktığınızda bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kanye, geçtiğimiz gün de yine sözünü esirgemedi ve uzun süredir eşi Kim Kardashian ve şarkıcı Drake arasındaki ilişki hakkında ilk kez sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı… West konuşmasında Drake’e oldukça sert konuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Amerikan magazin siteleri, dedikodu kanalları uzun süre Kim Kardashian ve Drake arasında bir ilişki olduğunu dile getirmiş, hatta Drake’in otomobilinde ilişkiye girdiği konuşulmuştu. Yine söylenenlere göre Drake, Kim Kardashian’la ilişkiye girdiğini ‘In My Feelingis’ adlı şarkıda dile getirmiş. Öyle ki, şarkıda Kiki denen bir kadından bahsediliyor ve Kardashian’ın lakabı da ‘Kiki’…

Bu dedikodular alıp başını giderken ne Kim Kardashian ne de Drake tarafından konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Tabii onların konuşmaması da söylentilerin doğru olduğunu düşündürdü. İşler iyice çığırından çıkmaya başlamışkan Kardashian sosyal medya hesabından ‘Böyle bir şey asla olmadı. Hikayenin sonu’ yazan bir paylaşım yaptı.

Gel zaman git zaman hala kimse tatmin edici bir açıklama yapmayınca dedikoduların da ardı arkası kesilmedi. Son noktayı ise Kanye West koydu ve sosyal medya hesabından Drake’e yüklendi… İşte West’in açıklaması…

‘Herkes senin karımla yattığını düşünürken, senin bir şey söylememen ve devam ettirmen, benim ruhuma uymuyor. Diyelim ki Chicago’dayken Ranita adında bir kız arkadaşım olsaydı ve sen sonra Rihanna ile evlenseydin, ben içinde RiRi geçen bir şarkı yapmazdım. ‘Bunların nereden çıktığını bilmiyorum’ desen de bunun için fazla zekisin dostum. Bunun nereden çıktığını biliyorsun. Ortalığı karıştıracak şeylerle kayıt yapmamalısın. Sana söylediğim gibi, ben Pusha’ya senin bebeğin, bebeğinin annesiyle ilgili bilgi vermedim, böyle bir şey yapmadım. Bunlar benden çıkmadı.”